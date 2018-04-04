مسؤولون بريطانيون يتعهدون بالتضامن مع السلطات الكردية شمال سوريا

زار مسؤولون من حزب العمال البريطاني السلطة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا يوم الثلاثاء وتعهدوا بالوقوف معها في وجه ما تتعرض له من تهديدات بهجمات.

وقال موريس جلاسمان وهو عضو بحزب العمال في مجلس اللوردات “نحن هنا من أجل علاقة طويلة الأمد معكم حيث يمكننا دعمكم ضد كل الذين يحاولون تدمير حريتكم.” وأضاف في تصريحات أدلى بها في مدينة القامشلي الواقعة في منطقة تخضع معظمها لسيطرة القوات الكردية السورية “نحن نقدم أيضا تضامننا من القلب”.

وسيطرت قوات تركية الشهر الماضي على منطقة عفرين السورية وطردت قوات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة تهديدا على امتداد حدودها.

وهددت تركيا بالتوغل أكثر ناحية الشرق. وتعتبر وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا منذ عشرات السنين على الأراضي التركية.