شبان فلسطينيون يخترقون مواقع إسرائيلية حكومية وينشرون صورًا لمسيرة العودة

اخترق عدد من الشبان الفلسطينيين مواقع حكومية وإسرائيلية، ونشروا عبر المواقع صور مسيرة العودة.

وذكر تلفزيون (i24 news) الإسرائيلي أن موقع نقابة المعلمين في إسرائيل، اخترق من قبل هاكر من غزة.

وأكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية عدنان أبو عامر عبر صفحته على تويتر أن قراصنة إلكترونيون من غزة اخترقوا مواقع في إسرائيل ويضعون صورة لمسيرات العودة الكبرى وعبارات الله أكبر، القدس عاصمة فلسطين، لن ننسى شهدائنا.

وكان أبو عامر قد حذر في تغريدة أخرى على تويتر من تزايد المؤشرات الأمنية حول استخدام جيش إسرائيل لتقنية جديدة تصور المتظاهرين بكاميرات القناصة على حدود غزة؛ وإرسالها لوحدة التكنولوجيا؛ ليتم التعرف على الشخص عبر حساب الفيسبوك.

من جهته، قال موقع “روتر نت” العبري إن “الهاكر” اخترق أيضًا المواقع الإلكترونية لوزارة الصحة الإسرائيلية وبلدية هرتسيليا وبلدية كفار سابا.

وأشار إلى أنه “تم وضع شعارات مسيرات العودة، وأخرى داعمة للفلسطينيين، على صفحات المواقع المخترقة”.

واستشهد 17 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم الجمعة الماضي خلال مشاركتهم بمسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما أصيب أكثر من 1500 مواطن، من بينهم نساء وأطفال.