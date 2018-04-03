“الرئاسي الليبي” يطلق عملية جوية لمساندة “عاصفة الوطن”

أعلنت غرفة طوارئ القوات الجوية التابعة للمجلس الرئاسي الليبي عن إطلاق عمليات جوية لاستهداف متشددي تنظيم داعش في المنطقة الوسطى من البلاد.

وقال المتحدث باسم الغرفة محمد جنونو، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن “العمليات الجوية ضد متشددي تنظيم داعش، هي جزء من مشاركة سلاح الجو في عملية عاصفة الوطن”.

وأضاف، وفقًا لصحيفة “ليبيا أوبزيرفر” الناطقة بالإنجليزية، أن “العمليات الجوية قد تكون للاستطلاع والهجوم على حد سواء”.

وقد أكد أن “العملية ستشمل المنطقة الممتدة من مناطق سرت، الخمس والجفرة، وسط ليبيا”.

دور إيطالي

قبل الإعلان عن إطلاق “عاصفة الوطن”، وهي العملية التي “تهدف إلى إنهاء وجود الإرهابيين في ليبيا”، تداولت أنباء عن تحليق لطائرة تجسس إيطالية، ذكرت وسائل إعلام أنه “كان في شرق ليبيا يوم الأحد الماضي”.

لكن مصدرًا عسكريًا في الجيش الوطني الليبي أكد لـ”إرم نيوز” أن “تحليق طائرة التجسس الإيطالية غلف ستريم، لم يكن في شرق ليبيا، وإنما في وسطها، أي في المنطقة التي تجري فيها عملية عاصفة الوطن”.

بيد إن المجلس الرئاسي لم يعلن عن أي تنسيق محتمل مع إيطاليا في العملية.

وكان المجلس الرئاسي قد أطلق، أمس الإثنين، العملية التي تهدف إلى تتبع عناصر تنظيم داعش، والتعامل مع كافة الأهداف المحتملة بالأودية والشعاب الممتدة من “بوابة الستّين” شرق مدينة مصراتة، حتى ضواحي مدن: “بني وليد” و”ترهونة” و”مسلاته” و”الخمس” و”زليتن” الواقعة شرق وجنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس.