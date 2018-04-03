عباس يلتقي رئيس المخابرات المصرية ويتسلم رسالة “مهمة” من السيسي

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز المخابرات العامة المصري عباس مصطفى، الذي سلمه رسالة من نظيره عبدالفتاح السيسي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن عباس تسلم “الرسالة” من رئيس جهاز المخابرات المصرية، في مقر الرئاسة بمدينة “رام الله”، بالضفة الغربية.

ووصفت الوكالة الرسالة بـ “الهامة”، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل.

وبحث عباس مع مصطفى والوفد المرافق له آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

كما ثمن عباس الجهود الكبيرة التي تقوم بها القاهرة، لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ولدعم حقوق شعبه.

وتقود القاهرة جهودًا لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي “فتح” و”حماس”.

وتعثّر تطبيق اتفاق المصالحة الموقّع بين حركتي “فتح” و”حماس” بالقاهرة في ديسمبر/ كانون الأول 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم “حماس” خلال حكمها للقطاع منذ 2007.

وتتبادل “حماس” من جهة، و”فتح” والحكومة من جهة أخرى، اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني.