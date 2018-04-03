تقرير: إسرائيل قتلت أكثر من 3 آلاف طفل فلسطيني منذ عام 2000

رصد تقرير فلسطيني رسمي، نُشر اليوم الثلاثاء، انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين منذ بداية انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر/ أيلول 2000 وحتى الشهر الماضي.

وذكر التقرير -الذي نشرته وزارة الإعلام الفلسطيني بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى وعدد من الجمعيات والمراكز الحقوقية- أنه ومنذ عام 2000 “استشهد أكثر من 3026 طفلًا، وجرح أكثر من 17 ألفًا آخرين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 15 ألف طفل، وما يزال في سجون الاحتلال 300 طفل بحسب تقارير هيئة شؤون الأسرى، محتجزين في سجني مجدو وعوفر، بينما تحتجز الفتيات في سجن هشارون”.

وأضاف التقرير الذي جاء بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أن قوات الاحتلال تعتقل سنويًا أكثر من 700 طفل من كافة المحافظات الفلسطينية، وفي عام 2017 اعتقلت 1467 طفلًا في كافة محافظات فلسطين، ومنذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 ولغاية 28 مارس/ آذار 2018، اعتقلت 371 طفلًا.

وأشار إلى أن إسرائيل سعت عبر تشريعاتها إلى تشديد العقوبات على الأطفال الفلسطينيين، الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، ورفع سقف السجن الفعلي بحقهم ليصبح 20عامًا.

وشنت قوات الاحتلال حملات اعتقال مكثفة بحق الأطفال الفلسطينيين؛ بتهمة الإخلال بالنظام العام وإلقاء الحجارة.

ويتعرض الأطفال الفلسطينيون لانتهاكات مستمرة ومجحفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فقد أظهرت التقارير أن ما نسبته 95% من الأطفال الذين يتم اعتقالهم يتعرضون للتعذيب والاعتداء خلال اعتقالهم، الذي يتم بعد منتصف الليل، حيث يقوم جنود الاحتلال بعصب أعينهم وربط أيديهم، قبل انتزاع اعترافات منهم بالإكراه في غياب محامين أو أفراد العائلة أثناء الاستجواب.