روسيا: عودة أكثر من 40 ألف سوري إلى الغوطة الشرقية

قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن أكثر من 40 ألف مدني عادوا إلى الغوطة الشرقية السورية بعد أن كانوا فروا منها.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إنه خلال الـ24 ساعة الماضية غادر 1123 من مقاتلي المعارضة وعائلاتهم مدينة “دوما” في الغوطة الشرقية.

وأضافت أنه منذ بدء الهدنات الإنسانية في الغوطة الشرقية غادر 2269 من مقاتلي المعارضة وعائلاتهم “دوما” أكبر مركز حضري في الضواحي الشرقية للعاصمة السورية دمشق.

وكان هجوم نفذته الحكومة السورية في الغوطة الشرقية اعتبر الأعنف منذ اندلاع الصراع، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1600 مدني.

فيما تقول الحكومة السورية إنها تعيد الأمن إلى دمشق التي تعرضت كثيرًا لقصف من الغوطة الشرقية خلال الحرب.