تونس تحتضن المؤتمر الليبي الجامع في منتصف أبريل

أكد مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، الاثنين، دعمه للمؤتمر الوطني العام الجامع الليبي المرتقب، مشيرا إلى أنه سينعقد يوم 15شهر نيسان/أبريل الجاري في بتونس.

وقال الجمالي، خلال زيارة قام بها إلى مقر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام الجامع الليبي بتونس، إن المؤتمر الليبي الجامع سينعقد في مدينة الحمامات التونسية، منتصف شهر أبريل/نيسان الجاري، معبرا عن أمله في أن يفضي إلى حلول وآليات للمصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

وأكد الجمالي حرصه على إنجاح هذا المؤتمر الذي وصفه بـ “التاريخي” والذي يهدف إلى “لم شمل الليبيين كافة والخروج من نفق الأزمة الليبية بكلمة واحدة من أجل إنقاذ البلاد”، حسب تعبيره.

وأكد الجمالي، دعم الجامعة العربية للمؤتمر الوطني العام والجامع، وللجهود التي يبذلها المشرفون عليه من أجل إيجاد حلول للأزمة التي تشهدها بلادهم.

كما دعا المنظمات الإقليمية والدولية إلى دعم المؤتمر الوطني الليبي العام والجامع، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر تديره وتشرف عليه شخصيات وطنية ساهمت في بناء الدولة الليبية.

وأشار الجمالي إلى أن الجامعة العربية، تدعم كل مبادرة أو عمل يهدفان إلى إعادة الاستقرار إلى ليبيا وجمع كلّ أطياف الشعب الليبي، والمساهمة في تهيئة الأرضية المناسبة لتنظيم الانتخابات المرتقبة خلال العام الجاري.

وتابع أن المؤتمر الوطني الليبي العام والجامع يقوم بعمل جاد من أجل حل الأزمة و لم شتات الشعب الليبي وبناء ليبيا الجديدة.