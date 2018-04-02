لافروف: ترامب سيلتزم بوعده حيال الانسحاب من سوريا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتزم بوعده المتعلق بالانسحاب من سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره البنغالي أبو الحسن محمود علي بالعاصمة موسكو، لفت فيه لافروف إلى أن الولايات المتحدة قدّمت ضمانات بأن هدفها الوحيد في سوريا يتمثل بمكافحة الإرهاب.

وأضاف: “رغم ذلك، فإننا نلاحظ استقرار الولايات المتحدة شرق الفرات في الأشهر الأخيرة”.

وتابع قائلًا: “اعتقد أن ترامب سيلتزم بوعوده حيال انسحاب الولايات المتحدة من سوريا”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة انتهكت اتفاقيات الأمم المتحدة التي تنص على وجوب احترام سيادة ووحدة الدول الأعضاء كافة، وأرسلت (إلى سوريا) وحداتها وقواتها الخاصة والجوية، وحشدت التحالف”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في كلمة ألقاها بولاية أوهايو الخميس الماضي، إن قوات بلاده “ستغادر سوريا قريبًا جدًا، ونترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر، سنترك سوريا بعد أن هزمنا داعش 100%. لقد هزمناهم بوتيرة سريعة”.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بوجود 2000 جندي أمريكي في سوريا.

وتقود الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا مكونًا من أكثر من 60 دولة، يشن غارات جوية على معاقل “داعش” في العراق وسوريا منذ قرابة 4 سنوات.

كما تقدم واشنطن الدعم لمسلحين من تنظيم “ب ي د/بي كا كا” الإرهابي بحجة محاربة الأخير لـ”داعش” في سوريا.