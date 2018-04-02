إقصاء 374 مرشحًا من الانتخابات العراقية لـ”ارتباطهم بصدام حسين”

أقصت “هيئة المساءلة والعدالة” في العراق 374 مرشحًا بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل، أو الارتباط به.

وذكر بيان صدر عن هيئة المساءلة المعنية بملف البعثيين، اليوم الإثنين، أنها أنهت عملية تدقيق أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وشملت بإجراءتها 374 مرشحًا.

وأضافت الهيئة أن عدد المرشحين المرسلة أسماؤهم من قبل المفوضية العليا للانتخابات بلغ 7367 اسمًا، فيما شملت الهيئة بإجراءاتها 374 منهم.

وأشارت إلى أن عدد الطعون التمييزية الواردة إليها بلغت 95 طعنًا، منها 23 طعنا مقبولًا، بينما ردت باقي الطعون لشمول أصحابها بقانون المساءلة والعدالة.

وكشفت هيئة المساءلة والعدالة يوم السبت، عن استدعاء 558 مرشّحًا من جميع الكتل السياسية إلى مقرها مشمولين بإجراءاتها القانونية والإدارية.

ويعارض ائتلاف الوطنية، بزعامة نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، إجراءات الهيئة بسبب وجود 67 مرشّحًا تابعًا له مشمولًا بقانونها.

وتنص قوانين هيئة المساءلة والعدالة على استبعاد من يثبت ارتباطهم بنظام صدام حسين من المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة المقررة في الثاني عشر من مايو/أيار المقبل.

وتثير إجراءات هيئة المساءلة والعدالة جدلًا واسعًا في الشارع العراقي بسبب قراراتها التي توصف بالمجحفة، خاصة قرارها الأخير بحجز أموال أعضاء النظام السابق وأقاربهم، وهو ما تسبب باستياء الأوساط السياسية والشعبية.