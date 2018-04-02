السيسي يتلقى تهاني قادة الدول وأولياء العهود بعد فوزه بولاية ثانية

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك سلمان باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والتوفيق للرئيس السيسي، وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد في هذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية. معربًا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والتوفيق للرئيس السيسي، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي السيسي، وكتب في تغريدة عبر “تويتر” قائلًا: “تهانينا القلبية للأخ العزيز الرئيس عبدالفتاح السيسي على نيله ثقة ودعم الشعب المصري له في قيادة مصر لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والبناء والإنجاز .. دعواتنا وأمنياتنا له بالتوفيق والنجاح، ولمصر وشعبها الشقيق الخير والسلام، ولعلاقة بلدينا الراسخة مزيدًا من التطور والازدهار”.

بدوره، نشر وزير خارجية البحرين أحمد بن خالد تهنئة عبر حسابه بموقع “تويتر” قال فيها: “نهنئ مصر و شعب مصر بفوز فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية و نتمنى كل الخير و التقدم و النماء للشقيقة”.