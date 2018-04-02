بالفيديو.. العاهل الأردني يكشف سبب “كشرته”

كشف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن سبب “كشرته” في بعض الأحيان، قائلًا إنها تعود إلى عدم رضاه عن بعض المؤسسات في الدولة.

جاء ذلك، خلال لقائه عددًا من أبناء محافظة المفرق شمال الأردن، الأسبوع الماضي، في منزل اللواء المتقاعد نايف الخزاعلة، للحديث عن أبرز المشاكل التي تواجههم.

وقال الخزاعلة خلال اللقاء: “عندما نرى ابتسامتك نشعر بالأمل والتفاؤل وعندما نراك مكشر نتشاءم”.

وقال الملك بحسب فيديو للقاء نُشر اليوم الإثنين: “یتحدثون عن أنھم ضد الوساطة، لكن لما یصیر من جماعتهم یختلف الوضع، أنا مع سیادة القانون إلا إذا انمسك أحد من عشیرته”.

ويعرف عن الأردنيين “الكشرة” والجدية في غالب الأحيان، بينما ينفي البعض ذلك.