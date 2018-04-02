تحركات فلسطينية لتشكيل لجنة تحقيق في “الجرائم” الإسرائيلية

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاثنين، على استمرار المشاورات مع كافة الأطراف الدولية والعربية، لتشكيل لجنة تحقيق بمجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي ارتكبها بحق الفلسطينيين أثناء مسيرة العودة في قطاع غزة.

وقال المالكي في حديث للإذاعة الرسمية الفلسطينية صباح الاثنين: “تحدثنا مع البعثات الفلسطينية في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، على أن يتواصلوا مع الأطراف المختلفة المكونة لهذه المجموعات، لتحديد إن كان بالإمكان تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن له علاقة بتشكيل لجنة تقصي حقائق”.

وأضاف: “قمنا بإرسال رسالة بهذا الخصوص للمدعية العامة لدى المحكمة الجنائية، على اعتبار أن ما قامت به إسرائيل يرتقي إلى مستوى جريمة حرب”، مؤكدًا على أن “كل هذه التحركات هي جزء من خطوات سنستمر في القيام بها على كل المستويات في وزارة الخارجية، بتعليمات من الرئيس محمود عباس”.

وأوضح أن “هناك خيارين ضمن التحرك في الأمم المتحدة، إما الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة ترجمة اقتراحه حول تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى بغزة، أو تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”، مشيرًا إلى أن “الخيار الأول يضمن عدم تراجع الأمين العام عن مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق، فيما ستحاول أمريكا إفشال مشروع القرار في مجلس الأمن”.

على صعيد متصل، يتوجه المالكي الثلاثاء إلى أذربيجان لحضور مؤتمر وزراء خارجية عدم الانحياز، حيث سيطالبهم بتأييد الخطوات الفلسطينية اللاحقة في المنظمات الأممية.

وفيما يتعلق بالقمة العربية المرتقبة في الرياض، بين الوزير الفلسطيني أنه “تم إعداد صياغة مشاريع القرارات التي تمت خلال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب الشهر الماضي”، لافتًا إلى أنه “سيجري قريبًا إضافة ملف المجازر التي ارتكبها الاحتلال خلال مسيرة العودة في غزة”.