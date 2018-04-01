بالصور ..طفل فلسطيني يبتكر “حلًا غريبًا” لقنابل الغاز وهنية يكرمه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة أحدثت جدلًا لطفل فلسطيني يلبس كمامة ويضع فيها رأسًا من “البصل” الأخضر، بهدف عدم استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي تستخدمه القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين المتظاهرين على حدود قطاع غزة.

ويظهر الطفل الفلسطيني محمد عياش وهو يجلس بالقرب من السياج الأمني مرتديًا الكمامة على وجهه ويضع “البصل” داخلها، بهدف إبداء التحدي للاحتلال الإسرائيلي وإظهار القدرة على إيجاد البدائل.

وكرمت شخصيات فلسطينية الطفل عياش، وفي مقدمتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حيث استقبله برفقة والديه في مكتبه بمدينة غزة، وأبدى إعجابه بفكرته الطفولية المؤثرة.