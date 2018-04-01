حاول اغتيال وزير الداخلية.. تونس تكشف ملابسات قتل شوقي الفقراوي  

أعلن المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية التونسية، العقيد خليفة الشيباني، أن “المتشدد” المقتول ليل أمس السبت، شوقي فقراوي، هو أبرز قادة خلية “جند الخلافة” الموالية لتنظيم داعش، وسبق له أن شارك في محاولة اغتيال وزير داخلية تونس السابق لطفي بن جدو.

وكشف الشيباني أن شوقي الفقراوي “يملك رصيدًا إجراميًّا منذ التحاقه بكتيبة عقبة بن نافع التي تُدير عمليات إرهابية بالجهة الحدودية مع الجزائر، قبل انضمامه إلى جند الخلافة وإعلانه الولاء لزعيم داعش أبو بكر البغدادي في العراق”.

وكان الفقراوي الذي تمت تصفيته، في عملية مشتركة بين قوات الجيش والأمن، أمس، قد قاد مداهمة لشقة وزير الداخلية السابق، لطفي بن جدو، بهدف اغتياله.

واتسمت فترة تولي بن جدو مقاليد الوزارة (من 14 مارس/آذار2013 حتى 6 فبراير/شباط 2015) بتنامي النشاط “الإرهابي”.

ويتهم الفقراوي بالتورط في محاولة اغتيال نائب بالمجلس التأسيسي في العام 2014، واستهداف دورية عسكرية في “جبل المغيلة” في شهر أبريل/نيسان 2015، وعملية أخرى في العام 2014، إضافة إلى رصد تحركات دوريات الجيش والأمن لاستهدافها.

وقالت وزارة الداخلية إن “قوات الأمن المشتركة قضت على الفقراوي وأصابت آخرين في ضاحية حاسي الفريد بولاية القصرين الحدودية، وحجزت خلال العملية قطعة سلاح رشاش وخمسة مخازن وكمية من الذخيرة ومبلغًا ماليًا من العملة التونسية”.