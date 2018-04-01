البابا يدعو إلى إنهاء “الإبادة” في سوريا

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى إنهاء “الإبادة الجارية” في سوريا، وإلى “المصالحة في الأراضي المقدسة”.

وحث البابا في كلمة له بمناسبة “عيد القيامة”، على نهاية “للمذبحة” في سوريا، وطالب بالسماح بدخول إمدادات الإغاثة.

وأشار البابا إلى العنف في غزة الذي وقع الجمعة الماضية، داعيًا إلى “مصالحة في الأرض المقدسة التي تعاني أيضًا في هذه الأيام من جراح الصراع المستمر، الذي لم يسلم منه المسالمون”، على حد تعبيره.

كما دعا إلى أن يعم السلام “العالم أجمع، بداية من سوريا الحبيبة التي تعاني منذ فترة طويلة، والتي أنهك شعبها بحرب لا نهاية لها على ما يبدو”.