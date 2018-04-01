رغم الاستنفار الإسرائيلي.. حفل تأبين لشهداء “مسيرة العودة” قرب السياج العازل

أعلنت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن إقامة حفل تأبين للشهداء الذين سقطوا خلال مشاركتهم في مسيرة العودة وكسر الحصار، قرب حدود غزة، يوم الجمعة المقبل.

وقال عماد الأغا، عضو “الهيئة الوطنية العُليا لمسيرة العودة وكسر الحصار”، خلال مؤتمر صحفي عقد قرب حدود مدينة غزة:” حفل التأبين سيقام في مخيمات العودة قرب حدود غزة، وندعو لمشاركة شعبية كثيفة”.

وجدّد الأغا التأكيد على “سلمية وشعبية المظاهرات والفعاليات المزمع عقدها على حدود غزة”.

وتابع: “الفعاليات تحمل رسالة معاناة وآلام لشعبنا، لتؤكد أمام العالم أن حق الشعب الفلسطيني ثابت وغير قابل للتصرف، وسيدافع عن حقوقه بكل ما يملك من قوة”.

وأوضح أن الهيئة الوطنية العليا للمسيرة “وضعت برنامجًا للفعاليات السلمية القادمة، وصولًا إلى يوم 15 أيار/ مايو القادم، حيث موعد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وذكرى النكبة الفلسطينية”.

وذكر أن الفعاليات والنشاطات سيتم عقدها في “مخيمات العودة الحدودية”، وستحمل شكلًا “وطنيًا ورياضيًا وثقافيًا”.

وطالب الأغا المؤسسات الدولية بـ”محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد المدنيين العزل”.

كما دعا مصر لفتح معبر رفح البري، جنوبي القطاع، كي يتمكن الجرحى من المغادرة للعلاج.

ولليوم الثالث على التوالي، تجمّع العشرات من الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات العودة السلمية، لإحياء الذكرى الـ(42) ليوم الأرض.

واعتدت قوات الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين الجمعة الماضي، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيًا، وإصابة 1479 مواطنًا.