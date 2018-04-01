تصفية قيادي بتنظيم “جند الخلافة” في تونس

تمكن الحرس التونسي في وقت متأخر من ليلة أمس السبت من القضاء على عنصر تابع لتنظيم جند الخلافة الموالي لتنظيم داعش، بعد عملية تعقب امتدت لـ72 ساعة في المرتفعات الغربية، وفق بيان رسمي.

وقال بيان لوزارة الداخلية اليوم الأحد: “تمكنت الوحدة المختصة للحرس الوطني خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد، وبعد التفطن لتسلل مجموعة من العناصر الإرهابية بإتجاه أحد التجمعات السكنية بدوار الرُقبة التابعة لولاية القصرين (وسط) من القضاء على عنصر إرهابي قيادي بجند الخلافة.”

وتمّ خلال العملية “حجز سلاح من نوع شطاير و 05 مخازن boite chargeur، وكمية من الذخيرة ومبلغًا ماليًا”.

وكانت الداخلية التونسية، أعلنت قبل أسبوعين “القضاء على مسلح قرب مدينة بنقردان التابعة لمحافظة مدنين جنوب البلاد، بعد وقت قصير من تفجير إرهابي آخر نفسه.”

وفي أواخر 2015، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إثر تهديدات المتشددين، وجرى تمديدها منذ ذلك الحين لعدة مرات آخرها منتصف الشهر الجاري، لـ7 أشهر.