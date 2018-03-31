اتفاق لنقل جرحى المعارضة في دوما إلى شمال سوريا

توصلت المفاوضات مع الجانب الروسي في آخر منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في الغوطة الشرقية بسوريا إلى اتفاق السبت لإجلاء المصابين من دوما إلى شمال سوريا وذلك حسبما قالت مصادر محلية مطلعة على الاتفاق.

وأضافت المصادر أن اللجنة التفاوضية التي تضم كلا من القيادات المدنية وممثلي جماعة جيش الإسلام التي تسيطر على دوما هي التي توصلت لهذا الاتفاق.

وتتفاوض اللجنة من أجل التوصل لاتفاق لتفادي شن الجيش السوري وحلفائه هجوما على مدينة دوما التي يطوقونها. وهدد الجيش وحلفاؤه باقتحام المدينة إذا لم يوافق مقاتلو المعارضة على تسليم آخر منطقة في الجيب مقابل الخروج الآمن إلى أراض تسيطر عليها قوات المعارضة في شمال غرب سوريا.