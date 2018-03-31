ليبيا.. مساعٍ لتشكيل مجلس رئاسي جديد وعقيلة صالح مرشح لرئاسته

كشف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، عن وجود توجّه في البرلمان نحو تشكيل مجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين، إضافة إلى حكومة ليبية موحدة.

وأكد المريمي، في حوار مع صحيفة “المتوسط” الليبية، أن “هناك اتصالات واجتماعات مكثفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بشكل رسمي وغير رسمي، من أجل حلّ الخلافات، وتشكيل مجلس رئاسي جديد”، مضيفًا أنه “تم تداول اسم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح لرئاسة هذا المجلس”.

وشدَّد على أن مجلس النواب الليبي “حريص على أن يقدم حلولًا سياسية لإنهاء الصراع والخلاف السياسي، ولكن نعلم أنه في كل برلمانات العالم، يوجد اختلاف في وجهات النظر” مشيرًا إلى أن مجلس النواب “يحاول أن يتفاهم مع المجلس الأعلى للدولة”.

وأضاف:”لقد قام مجلس النواب الليبي بتشكيل لجنة للحوار معه لإنهاء الانقسام السياسي، وذلك بالاتفاق حول تعديل “الاتفاق السياسي”، من خلال تأسيس مجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين، وحكومة موحدة على مستوى البلاد، كذلك يسعى إلى أن يقدم قانونًا للاستفتاء، وقانونين للانتخابات.

وأوضح أن مجلس النواب الليبي “يسعى إلى حلّ العديد من القضايا والأزمات، لكن هناك صراعًا على السلطة من عدة أطراف، وبالتالي العرقلة السياسية لا تأتي من المجلس، بل من أطراف أخرى (رفض الكشف عنها)”.