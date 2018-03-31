الرئيس الإيراني يزور تركيا الثلاثاء القادم للمشاركة بمحادثات حول سوريا

من المقرر أن يتوجه الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، الثلاثاء المقبل، للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية بين طهران وموسكو وأنقره بشأن سوريا.

وقال مساعد مكتب الرئيس الإيراني للشؤون الإعلامية، برويز إسماعيلي، إن الرئيس روحاني “سيشارك خلال الزيارة في الاجتماع الثلاثي بين إيران وروسيا وتركيا بشأن سوريا”.

وأضاف إسماعيلي لوسائل إعلام إيرانية، أن روحاني “سيعقد كذلك لقاءات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك التعاون الإقليمي والدولي”.

ويأتي اجتماع أنقره استمرارًا للمحادثات بين رؤساء إيران وتركيا وروسيا في إطار محادثات آستانة، ومن أجل التشاور والتعاون الثلاثي بخصوص التطورات السورية.