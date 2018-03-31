حداد عام على شهداء مسيرة العودة في قطاع غزة

عم الإضراب الشامل والحداد العام ،اليوم السبت، كافة الأراضي الفلسطينية بعد استشهاد 16 فلسطينيًا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة الكبرى، في المواجهات التي اندلعت أمس الجمعة على خطوط التماس الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية تعطيل المدارس والجامعات وكافة المؤسسات والدوائر الحكومية التزامًا بقرار الرئيس محمود عباس، بإعلان الحداد الوطني العام على أرواح شهداء “يوم الأرض”.

وطالبت الحكومة الفلسطينية بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف إراقة دماء أبناء الشعب الفلسطيني، حيث عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة جلسة طارئة مغلقة لبحث الوضع المتدهور على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

ولم تسفر الجلسة عن أي قرار بسبب الاعتراضات الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، والتي بدورها أفشلت إدانة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين، الذين تظاهروا في مسيرة العودة بذكرى يوم الأرض .

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء تحقيق عاجل في تلك الأحداث، حيث أعرب عن القلق البالغ بشأن المواجهات التي وقعت عند الحاجز الحدودي في غزة أمس، وأدت إلى استشهاد 16 مواطنًا فلسطينيًا على الأقل وإصابة عدد كبير بجروح.