فتح تتهم هنية وقيادة حماس بالمتاجرة بدماء الشهداء

هاجمت حركة فتح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وجاء الهجوم عبر صفحة حركة فتح الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلقت الحركة على صورة ظهر فيها هنية يقف على إحدى عربات بيع “المكسرات” مع بعض قيادات حماس في مسيرات العودة، قائلة ” السيد هنية بإبتسامته الكبيرة يتفقد المكسرات التي يهواها بين أنصاره وقبلاته، هل كل هذه الإطلالة السعيدة والمسرورة علمت أو تعلم بعدد الشهداء الذين ارتقوا منذ صباح اليوم .. أم نهج المتاجرة بدماء الشهداء سيد الموقف في وجوه قيادة حماس”.

ونشرت الصحفة صورة أخرى لهنية وهو يلعب الكرة أثناء مشاركته في مسيرات العودة الجمعة.

وتهكم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على هنية، وتداولوا صورة أرفقوها بتعليق جاء فيه ” هذا اليوم بينما تراق دماء شبابنا وأطفالنا على خط المواجهة الأولى كنت على بعد 2 كيلو متر تسجل الأهداف الإعلامية”.

واستُشهد 16 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 1500 آخرين، الجمعة، بقصف ومواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكبر هبّة جماهيرية تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وانطلقت مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف من مختلف محافظات قطاع غزة الخميس، باتجاه الحدود الشرقية مع الأراضي الفلسطينية المحتلّة، تزامناً مع الذكرى الـ 42 ليوم الأرض.