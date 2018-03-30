إسرائيل تغتال قائدًا عسكريًا في “حماس” خلال “مسيرة العودة” (صور)

اغتال قناصة الاحتلال الإسرائيلي المنتشرون على الحدود الشرقية لقطاع غزة، اليوم الجمعة، قائدًا من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء مشاركته في مسيرة العودة الكبرى.

وأفادت مصادر مطلعة أن “جهاد أحمد فرينة، وهو قائد لواء يتبع كتائب القسام في غزة، قتل برصاص الجنود القناصة، حيث أصيب إصابة مباشرة في الرأس خلال مواجهات شرق غزة”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، عن نشر أكثر من مئة قناص، على طول الحدود الممتدة بين قطاع غزة وإسرائيل، بهدف القدرة على الاستحواذ لأي تهديد أمني محتمل.

وما زالت الاشتباكات متواصلة في مناطق التماس على الشريط الحدودي، ويستخدم الجيش الإسرائيلي الطوافات الطائرة لإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد أن احتدمت المظاهرات واقتربت من السياج الحدودي.