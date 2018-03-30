الحكومة العراقية تكلف وزارة النقل بإعادة لاجئيها من تركيا‎

أعلنت بغداد، اليوم الجمعة، تكليف وزارة النقل بإعادة اللاجئين العراقيين المتواجدين في تركيا والراغبين بالعودة إلى البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الهجرة والمهجرين جاسم الجاف، قال فيه إن اللجنة العليا للنازحين (تضم وزارات ومؤسسات معنية بالنازحين)، صادقت على تكليف الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل بنقل العوائل اللاجئة بمخيمات الإيواء في تركيا والراغبة بالعودة إلى مناطق سكناهم الأصلية بالتنسيق مع وزارة الهجرة والجهات المعنية.

وأضاف أن “الجهات الحكومية الخدمية والأمنية تعمل على إعادة الحياة الطبيعية للمناطق المحررة، وتشجيع النازحين بالعودة لتلك المناطق”.

من جهتها، قالت إيمان الجبوري، رئيسة منظمات المجتمع المدني في الموصل (مؤسسة غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان)، إن عدة مناطق في مدينة الموصل يصعب على اللاجئين العودة إليها حاليًا، سواء المتواجدين في تركيا أو مخيمات النزوح.

وأضافت الجبوري، أن إعادة اللاجئين إلى مناطقهم في الموصل “يتطلب تدخلًا عاجلًا وسريعًا لإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق، ورفع مخلفات الحرب كالمتفجرات من المناطق السكنية”.

وعلى مدى الأشهر الماضية، عاد آلاف اللاجئين العراقيين المتواجدين في تركيا إلى بلدهم طواعية، عبر نقلهم بالأسطول البري التابع لوزارة النقل العراقية، حسب وزارة الهجرة والمهجرين.

وتقول الحكومة التركية، إن أكثر من 200 ألف لاجئ عراقي يتواجدون على الأراضي التركية، وهم مشمولون بالمساعدات المختلفة.

وتسببت الحرب ضد تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017، بنزوح 5.7 مليون عراقي من منازلهم، تقول الحكومة العراقية إن أكثر من نصفهم عادوا لمنازلهم حتى الآن.