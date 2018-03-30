وسط حشد لمسيرات “العودة”.. استشهاد فلسطيني بقذيفة دبابة إسرائيلية في غزة

أعلن متحدّث باسم وزارة الصحة في غزة أن مزارعًا قتل وأصيب آخر بقذيفة دبابة إسرائيلية، مع زيادة التوتر اليوم الجمعة قبيل احتجاجات يعتزم الفلسطينيون تنظيمها على امتداد الحدود مع الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وأفاد المتحدث بأن المزارع قتل وأصيب الآخر قرب بلدة خان يونس، فيما قال شهود عيان إن الضحية كان يجمع محصولًا لبيعه لاحقًا.

وقالت وزارة الصحة “استشهاد المواطن عمر وحيد سمور (27 عامًا) وإصابة آخر بجراح مختلفة جراء استهداف المزارعين شرق القرارة”.

ويخطط الفلسطينيون في قطاع غزة للبدء في احتجاج يستمر ستة أسابيع بإقامة مدينة خيام قرب “الحدود الإسرائيلية” للمطالبة بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة .

وذكر متحدث عسكري إسرائيلي أن قوات بلاده أطلقت النار أيضا صوب رجلين في موقع آخر على الحدود مع غزة عندما اقتربا من السياج في محاولة “للعبث بالبنية الأساسية الأمنية” وقال إن أحدهما أصيب.

ووضعت القوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى. وكان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي قال في مقابلة يوم الأربعاء إنه جرى نشر أكثر من 100 قناص على امتداد الحدود مع غزة قبيل المظاهرة الحاشدة المزمعة قرب الحدود.

ويأمل منظمون من عدة فصائل، منها حركة حماس التي تهيمن على غزة، أن يلبي الآلاف نداءهم للتدفق على مدينة الخيام في خمسة مواقع على امتداد الحدود للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وفرض الجيش الإسرائيلي، متعللًا بمخاوف أمنية، منطقة “محظورة” على الفلسطينيين في أجزاء من غزة متاخمة للسياج الحدودي الإسرائيلي.

ويمثل 30 مارس آذار بداية احتجاج “يوم الأرض” الذي يحيي ذكرى مقتل ستة من العرب داخل الخط الأخضر على يد قوات الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرات عام 1976 احتجاجًا على مصادرة الحكومة للأراضي في شمال إسرائيل.