عشرات القتلى والجرحى بغارات للتحالف على معسكر تدريب للحوثيين في ذمار

لقي عشرات الحوثيين بينهم القيادي الحوثي إسماعيل الوشلي (أبو مصطفى) حتفهم، كما أُصيب آخرون، في سلسلة غارات لمقاتلات التحالف العربي على معسكر تدريب في منطقة “قاع الحقل” التابعة لمديرية ضوران في محافظة ذمار، اليوم الخميس.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان، لـ “إرم نيوز”، إن طائرات التحالف العربي شنَّت 8 غارات على معسكر تدريب مستحدث للمقاتلين الحوثيين الجدد في منطقة “قاع الحقل” الزراعية، أوقعت العشرات من القتلى والجرحى، بينهم القيادي إسماعيل الوشلي الذي يعد مسؤول التدريب في المعسكر.

وأكدت المصادر، فرار العشرات من المراهقين والأطفال الذين كانوا يتلقون تدريبات عسكرية على يد الحوثيين، على أمل الدفع بهم لاحقًا إلى الجبهات المشتعلة لتعويض الخسائر البشرية .

ووفق شهود العيان، فإن المعسكر تم استحداثه مؤخرًا، وتم تطويقه بأسلاك شائكة.

وقال مصدر في مستشفى الوحدة التعليمي بمدينة معبر، لـ “إرم نيوز”، إن 17 شخصًا من القتلى وصلوا إلى ثلاجة حفظ الموتى، فيما لا يزال بعضهم في موقع الغارات تحت الأنقاض، مضيفًا أن هناك قتلى تم نقلهم إلى مستشفيات حكومية في ذمار وصنعاء، لم يُعرف عددهم بعد.

وأشار المصدر إلى وصول 14 مصابًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، إصابة أغلبهم خطيرة، فيما تم نقل بعضهم إلى مستشفيات في صنعاء.

وهذه هي المرة الثالثة التي يستهدف فيها طيران التحالف العربي مواقع تدريب حوثية خلال أقل من شهرين، مُوقعًا قتلى ومصابين في صفوف الميليشيات.