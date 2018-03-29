الصدر يدعو لتحييد دور العبادة عن الحسابات السياسية في العراق

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، الكتل السياسية التي تعتزم المشاركة في الانتخابات البرلمانية إلى إبعاد دور العبادة عن المنافسة السياسية، مشددًا على أهمية المحافظة على قدسية دور العبادة.

وقال الصدر في معرض ردّه على سؤال وجَّهه له أحد العراقيين عبر موقعه الرسمي بشأن استغلال بعض المرشحين لدور العبادة في عرض برامجهم الانتخابية:”المساجد وإن كانت بالأصل للطاعة، فإنها في أيامنا هذه ليست كذلك”، مضيفًا:”أرى من المصلحة العامة تجنيب المساجد، والحسينيات، ودور العبادة، والكنائس، والأديرة، وإبعادها عن السياسية، كونها أُعدت للطاعات والعبادات”.

وأوضح الصدر، أنه “وإن كانت المساجد بالأصل للطاعة، إلا أنها خلال أيامنا هذه ليست كذلك، فاتقوا الله وحافظوا على هيبتها وقدسيتها”.

وحدّدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، موعد بدء الحملات الانتخابية لانتخاب مجلس النواب 2018، اعتبارًا من يوم 10 أبريل/ نيسان المقبل، وتتوقف صباح يوم 11 مايو/ أيار، على أن يكون موعد الاقتراع في يوم 12 من الشهر ذاته.

وفي سياق متصل، أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إجراءات جديدة للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.

وقالت المفوضية في بيان لها، إنه “بغية الحفاظ على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، ولأن بطاقة الناخب الإلكترونية هي من المرتكزات الأساسية، والعناصر المهمة في عملية التصويت للاستحقاقات الانتخابية، ولضمان وصول هذه البطاقة الى الناخب الحقيقي، والمحافظة عليها، واستخدامها بالشكل الأمثل من قبل صاحبها الفعلي، فقد قرّر مجلس المفوضين عددًا من الإجراءات”.

وأضافت:”سحب المصادقة من أي مرشح، أو حزب، أو تحالف سياسي، يثبت رسميًا وبالأدلة القاطعة حصوله على بطاقات الناخبين بطريقة غير شرعية وملتوية، وستتم إحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.