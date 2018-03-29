الأمن المغربي يفكك خلية لداعش في مدينتي “طنجة” و”واد زم” (فيديو)

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الخميس، عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، تتألف من 8 أشخاص بمدينتي “واد زم” و”طنجة”.

وأسفرت العملية، التي قام بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عن ضبط أسلحة الصيد، وأسلحة بيضاء، وأزياء عسكرية، بالإضافة إلى خراطيش ومعدات رقمية، ومنشورات جهادية.

وكشفت السلطات، أن المشتبه بهم “يتبنون الفكر المتطرف لتنظيم داعش، وكانوا يخططون لأعمال إرهابية نوعية بالمملكة المغربية”.

وتشير المعطيات الأولية، والتي قدّمها التلفزيون الرسمي بالبلاد، إلى أن المشتبه فيهما الموقوفان بمدينة “طنجة” يبلغان من العمر 30 و21 سنة، ويقطنان في حي “المرس”، فيما لا تزال المعطيات المتعلقة بعنصرين آخرين بـ”طنجة” غير معروفة.

أما المشتبه فيهم والمعتقلين بمدينة “واد زم”، فتتراوح أعمارهم بين 22 و24 سنة، ثلاثة منهم يتابعون دراستهم بمدارس قرآنية، والرابع عاطل عن العمل.

وستقدم السلطات المختصة المشتبه فيهم للعدالة فور انتهاء التحقيق الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن 1669 مغربيًا، بينهم 225 معتقلًا سابقًا في قضايا الإرهاب، يقاتلون في صفوف المجموعات الإرهابية بالخارج، بينهم 929 بصفوف تنظيم داعش، دون ذكر الأماكن المتواجدين فيها.

ولفت إلى أن السلطات الأمنية تمكنت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017، من تفكيك 10 خلايا إرهابية، فيما فككت 15 خلية في 2016، و23 خلية في 2015.