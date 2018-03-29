مزايا النائب في برلمان لبنان تفوق رواتب رؤساء دول عظمى (فيديوغرافيك)

يحصل الفائز بمنصب نائب في البرلمان اللبناني على راتب يتجاوز 200 ألف دولار سنويًا، وهو ما يفوق رواتب عدد من زعماء وقادة العالم الذين لم يتخط بعضهم ذلك الرقم.

ويتسلم البرلماني في لبنان، راتبًا شهريًا قدره 8 آلاف و666 دولار إلى جانب ضمان طبي مجاني له ولأسرته، بالإضافة إلى منحه 67 ألف دولار سنويًا كبدل للتنقلات.

ويمنح البرلمان العضو مبلغ ألف و463 دولارًا شهريًا من “الصندوق التكافلي” لمجلس النواب، وسيارة كل 4 سنوات معفاة من الرسوم الجمركية.

وتتضمن المزايا كذلك منح البرلماني اللبناني تذاكر سفر من الدرجة السياحية، مع حسم يتراوح بين 55% و 75%”، مع إعفائه من رسوم الكهرباء والبلدية ومخالفات السير.

وإذا حصل النائب على منصب وزاري، فإنه يحصل على راتبين شهريًا، حيث يحصل على راتب النائب 8 آلاف و666 دولارًا إضافة إلى راتب الوزير 8 آلاف و570 دولارًا.

وتتجاوز قيمة هذه المزايا رواتب زعماء دول عظمى، حيث يبلغ راتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 158 ألف دولار سنويًا، بينما تحصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على 186 ألف دولار سنويًا.