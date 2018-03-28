بالتزامن مع “مسيرات العودة”.. مطالبات بتسليح المستوطنين في غلاف غزة

قال موقع “ريشت 13” العبري، إن مسؤولي الأمن بمستوطنات غلاف غزة طالبوا المستوطنين بحمل السلاح خلال موسم عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ غدًا الخميس، ويتزامن مع “مسيرات العودة” التي ينوي الفلسطينيون تنفيذها الجمعة.

ولم تتوقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أشهر عن نشر جنودها وتدريبهم على “محاولة الدفاع عن أنفسهم” في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، حيث نشرت ما يزيد عن 100 من القناصة بمحاذاة القطاع المحاصر.

وقال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق والخبير في الشؤون الاستراتيجية محمود العجرمي لـ “إرم نيوز” معقبًا، “إن محاولات تسليح المستوطنين تشير إلى أن هناك قلقًا حقيقيًا على حياتهم”.

وأكد أن “إسرائيل تقوم بهذه الإعدادت خشية من مسيرات العودة المقررة نهاية الأسبوع الحالي والتي تعتبرها منعطفا جديدا”.

ومن المقرر أن يخرج الفلسطينيون يوم الجمعة المقبل، في “مسيرات العودة” بذكرى “يوم الأرض” الذي يحييه الفلسطينيون في 30 آذار من كل سنة.

وأشار العجرمي إلى أن المستوطنين “لديهم شك الآن في قدرة القوات الرسمية على حمايتهم، إضافة إلى خوفهم من عمليات التسلل المتكررة للحدود والتي تشير إلى أن السلك الفاصل هش ومخترق”.

وأضاف: “لم يعد أكثر من 20% من سكان مستوطنات غلاف غزة إلى بيوتهم فهم غادروا إما لخارج البلاد أو أنهم لا يزالون يعيشون وسط البلاد في مناطق أكثر أمنًا بالنسبة لهم”.

وتابع،” إسرائيل اليوم تعاني من حرج حقيقي أمام العالم ولم تعد تحتفظ بتلك الصورة النمطية السابقة عنها، فهي باتت في نظر الكثير من دول العالم الدولة التي تقتل الأطفال وهي تمارس أبشع عمليات القتل ضد المدنيين”.