تمديد التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات “أعلى سلطة لإجراء الانتخابات في مصر” تمديد فترة التصويت في آخر أيام الانتخابات، اليوم الأربعاء، مدة 60 دقيقة، وبذلك تظل مكاتب التصويت مفتوحة إلى العاشرة مساء، بدلًا من التاسعة.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة، والمتحدث الرسمي لها، في تصريحات مساء اليوم: إن “القرار جاء نتيجة وجود أعداد كبيرة من الناخبين أمام المكاتب خلال الساعات الأخيرة، وسط تسجيل سوء أحوال جوية ضرب عددًا من محافظات البلاد خلال الساعات الماضية، ومنع الكثير من الناخبين من التوجه لمكاتب الاقتراع.”