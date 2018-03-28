الأردن يوافق على طلب تسمية سفير إسرائيلي جديد في عمان

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، موافقتها على الطلب الذي أرسلته الحكومة الإسرائيلية بتسمية أمير ويسبرود سفيرًا لها لدى المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” أن الموافقة جاءت في رد لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين على رسالة حكومة إسرائيل بعد أن أتمت جميع الإجراءات الدبلوماسية والإدارية المتبعة عادة في التعامل مع ترشيح الدول لسفرائها.

وتم إغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، في تموز/ يوليو 2017، بعد حادث إطلاق نار من قبل حارس الأمن الإسرائيلي في السفارة على مواطنين أردنيين اثنين وقتلهما.

واعتذرت إسرائيل للأردن عن الحادث في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقال بيان للخارجية الإسرائيلية إن “إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية توصلتا إلى تفاهمات في أعقاب الأحداث التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان يوم الـ 23 من تموز/ يوليو 2017، وفي حادثة مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر يوم الـ10 من آذار/ مارس 2014”.

وكانت مصادر أردنية مقربة من عائلتي الشابين اللذين قُتلا في حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان، قالت إن الحكومة الإسرائيلية دفعت 5 ملايين دولار، وُزعت على كل من عائلة محمد الجواودة، والدكتور بشار الحمارنة، اللذين قتلا في الحادثة المذكورة، وكذلك عائلة القاضي رائد زعيتر الذي قتل في معبر الملك حسين (اللبني) بنيران جندي إسرائيلي في آذار/ مارس من عام 2014، بمعدل مليون و650 ألف دولار لكل أسرة.