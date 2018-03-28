الاتحاد الأوروبي يوضح حقيقة تمثيل أجنبي لليبيا في اجتماع “بروكسل”

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، (EUBAM)، أن الصورة المتداولة لشخص أجنبي يمثل ليبيا في اجتماعات الاتحاد الدولي للجمارك، لا أساس لها من الصحّة.

وأكدت البعثة الأوروبية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن الصورة تعود إلى خبير تابع لها، إذ طلبت مصلحة الجمارك الليبية منه تقديم استشارة فنية خلال الاجتماع فقط لمساعدة السلطات الليبية.

وكانت تقارير صحفية زعمت أنّ مدير إدارة التعاون الدولي بمصلحة الجمارك، أحمد البلسوس، قد كلف مبعوثًا للاتحاد الأوروبي يدعى “لوتشيانو كالانشبورا”، إيطالي الجنسية، بتمثيل ليبيا في اجتماع الدورة الـ 37 للجنة الإنقاذ التابعة للمنظمة العالمية للجمارك بالعاصمة البلجيكية بروكسل رغم وجود مندوب لليبيا في هذه المنظمة.

وأثارت هذه الأنباء ضجة كبيرة في ليبيا دفعت وزير المالية بحكومة الوفاق في ليبيا، أسامة حمّاد، إلى توجيه رسالة عاجلة إلى مديرعام مصلحة الجمارك الليبية، للمطالبة بضرورة فتح تحقيق على وجه السرعة في موضوع تمثيل مستشار إيطالي للدولة الليبية، في اجتماع للمنظمة العالمية للجمارك بالعاصمة البلجيكية بروكسل.