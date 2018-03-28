قصف مدفعي إسرائيلي على نقطة رصد فلسطينية على حدود غزة

قصفت المدفعية الإسرائيلية نقطة رصد تابعة للفصائل الفلسطينية شرق مدينة غزة، اليوم الأربعاء، بعد تسلل متظاهرين وتجاوزهم للسياج الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأفاد شهود عيان لـ “إرم نيوز” بأن القصف المدفعي استهدف نقاط رصد تابعة للضبط الميداني التابع لحركة حماس، دون وقوع إصابات في المكان، فيما أحدث القصف أضرارًا مادية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: “إن شابين فلسطينيين اجتازا الحدود الشمالية لقطاع غزة اليوم الأربعاء وأشعلا النار بمعدات هندسية ضد الجدار الأرضي هناك”.

وأضاف: “الشابان تسللا عبر الجدار الحدودي قرب معبر كارني، قصوا الجدار وأحرقوا معدات هندسية تعمل هناك على إقامة الجدار الأرضي، ثم عادا إلى قطاع غزة بسلام بعد قيامهما بمهمتهما”.

وتتواصل محاولات التسلل عبر الحدود وتجاوز السياج الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل، تزامنًا مع دعوة الفصائل الفلسطينية للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى المزمع انطلاقها يوم الجمعة المقبل.

فيما تزداد التخوفات الإسرائيلية من تطور الأحداث وعدم القدرة على السيطرة عليها لتتحول إلى تصعيد عسكري، ما جعل جيش الاحتلال يواصل استعداده للتعامل مع المظاهرات المرتقبة.