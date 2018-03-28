تصفية تاجر مخدرات اعترف بتورط النظام وحزب الله باغتيال الشيخ الدرزي وحيد البلعوس (فيديو)

عثر أهالي محافظة السويداء وسط سوريا، على جثة أكبر مروجي المخدرات ملقاة على دوار المشنقة في المدينة، عقب اعترافات أدلى بها تفيد بتورط النظام السوري وحزب الله في اغتيال الشيخ وحيد البلعوس.

وفي التفاصيل، التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فقد تبنى فصيل قوات ”شيخ الكرامة“، في مدينة السويداء، عملية خطف وإعدام المدعو أحمد جعفر أبو ياسين، الذي عثر على جثته، يوم الاثنين.

وجاء ذلك عقب يوم من بث اعترافات لأحمد جعفر، أقر فيها بتورط فرع الأمن العسكري، وعناصر من حزب الله اللبناني، باغتيال الشيخ الدرزي وحيد البلعوس، الذي استهدف موكبه في الشهر التاسع عام 2015 ،على طريق ظهر الجبل.

وفي التسجيل المصور، الذي تم اقتصاص عدة مقاطع منه تحدث أبو ياسين عن ملابسات وطريقة التحضير لاغتيال الشيخ وحيد البلعوس.

وتوعد فصيل يدعى قوات “شيخ الكرامة”، بالثأر من كل من تورط في عملية اغتيال الشيخ وحيد البلعوس، وأصدقائه.

ويعتبر أبو ياسين، بحسب مصادر إعلام محلية، أحد أكبر تاجر مخدرات في محافظة السويداء، حيث بدأ يعمل بالتجارة بالمخدرات، عقب وصوله إلى المحافظة، قادمًا من مدينة بصر الحرير، الخاضعة لسيطرة الثوار.

وكانت فصائل محلية قد داهمت مزرعة أحمد جعفر، نهاية العام 2015، وضبطت فيها كميات كبيرة من المخدرات، وقامت بإلقاء القبض على أحد أبنائه، وتسليمه للأجهزة الأمنية، لكن المفاجأة كانت بإطلاق سراحه في اليوم ذاته.

يذكر أن البلعوس، المعروف بمواقفه المعارضة لنظام الأسد، اغتيل مع عشرات المواطنين قبل أيام في مدينة السويداء جنوبي سوريا، ذات الغالبية الدرزية بانفجار سيارتين مفخختين، وفي الوقت الذي اتهم دروز في المدينة أجهزة أمن النظام بالوقوف وراء تدبير الاغتيال.