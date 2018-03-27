متطرف يقتل 3 أشخاص داخل مسجد في السودان لمنعه من إلقاء خطبة

قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون، مساء الثلاثاء، في ولاية كسلا، شرق السودان، على يد أحد “المتطرفين”، الذي لقي حتفه لاحقًا، بحسب الشرطة المحلية.

وقال مدير شرطة الولاية اللواء يحيى الهادي، إن”المتطرف حاول إلقاء كلمة عقب صلاة العشاء،مساء الثلاثاء، بجامع (مكرام) أحد أحياء مدينة كسلا، لكن المشرفين على المسجد منعوه من ذلك”.

وأضاف” وعقب منعه من الحديث، أخرج سكينًا كان يحملها معه، وقتل إمام المسجد واثنين من المصلين”.

وأشار أن ” المتشدد لقي حتفه أثناء محاولة المصلين، وقف إعتدائه عليهم”.

ووصف الهادي”حالة المصابين بالمستقرة حاليًا”.

واستبعد” أن يكون الحادث منظمًا من قبل جهه بعينها، لكنه أعلن إلقاء القبض على مشتبهين آخرين متهمين بالمشاركة في الحادثة”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.