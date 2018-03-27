أمريكا: ندعم حكومة عراقية “نزيهة وغير طائفية”

أعلنت الولايات المتحدة دعمها لحكومة عراقية “نزيهة” و”غير طائفية”، خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال السفير الأمريكي في بغداد دوغلاس سيليمان في تصريح متلفز، إن “الولايات المتحدة لا تدعم أي جهة أو حزب في الانتخابات العراقية البرلمانية المقبلة، بل ستدعم حكومة معتدلة تمثل كافة مكونات الشعب العراقي”.

ونفى سيليمان مشاركة قوات بلاده في تأمين الانتخابات العراقية، مؤكدًا أن “القوات المحلية لديها خطة جيدة لحماية الانتخابات، وهي قادرة على ذلك”.

وكان التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أعلن سابقًا مشاركته في تأمين الانتخابات بالتنسيق مع القوات العراقية.

وأكد السفير الأمريكي “صعوبة التلاعب والتزوير في الانتخابات؛ لأن النظام الجديد المستعمل على درجة عالية من الدقة ولا يسمح بأي عملية تلاعب”.

وستجرى انتخابات عراقية برلمانية هي الرابعة منذ الغزو الأميركي، في الـ12 من أيار/ مايو المقبل، بمشاركة نحو 6 آلاف مرشح.