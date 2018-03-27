الحكومة الفلسطينية تدين قانون “تايلور فورس” الأمريكي”

نددت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، بمصادقة الكونغرس الأمريكي على ما يسمى بقانون “تايلور فورس”، الذي يقضي بوقف المساعدات المالية الأمريكية في حال استمرت السلطة الفلسطينية بصرف مخصصات الأسرى والشهداء.

وقالت الحكومة في بيان لها، عقب اجتماعها الأسبوعي برام الله، إن “القيادة الفلسطينية ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، مستنكرة خضوع الإدارة الأمريكية للتحريض الإسرائيلي وانحيازها التام للاحتلال الإسرائيلي”، بحسب نص البيان.

وفي الـ23 من مارس/ آذار الجاري، صادق الكونغرس الأمريكي على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، والتي قد تصل إلى 300 مليون دولار (بلغت 457 مليون دولار في 2016)، في حال استمرت السلطة الوطنية بدفع مخصصات أهالي المعتقلين والشهداء.

وتأزمت العلاقات الفلسطينية الأمريكية منذ السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

من جانب آخر، جددت الحكومة الفلسطينية، مطالبتها حركة حماس، بتسليم قطاع غزة “بشكل كامل دون تأخير”.

وقالت: “نطالب حماس بالتحلي بروح المسؤولية الوطنية وتجنيب أهلنا في قطاع غزة المزيد من ويلات الحصار الظالم، وتداعيات الانقسام”.