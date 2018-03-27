خروج أكبر موكب مقاتلين ومدنيين يتم إجلاؤهم حتى الآن من غوطة دمشق

المصدر: أ ف ب

أعلن الإعلام الرسمي السوري، اليوم الثلاثاء، خروج دفعة ثالثة من المقاتلين والمدنيين من الغوطة الشرقية قرب دمشق ليل الاثنين الثلاثاء.

وغادرت مئة حافلة تنقل 6749 شخصًا، ربعهم من المقاتلين، المنطقة الخاضعة لفيلق الرحمن في الغوطة الشرقية، على ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية سانا.

وهذا الموكب هو الأكبر حجمًا منذ بدء عمليات الإجلاء من هذا الجيب المحاصر قرب دمشق.

وتوصلت روسيا تباعًا مع فصيلي حركة أحرار الشام في مدينة حرستا ثم فيلق الرحمن في جنوب الغوطة الشرقية، إلى اتفاقين تم بموجبهما إجلاء آلاف المقاتلين والمدنيين إلى منطقة إدلب (شمال غرب)، في عملية من شأنها أن تحكم قبضة قوات النظام على كامل الغوطة الشرقية بعدما باتت تسيطر على أكثر من تسعين في المئة منها.

واستؤنفت عملية الإجلاء من جنوب الغوطة صباح الاثنين بدخول حافلات إلى مدينة عربين لتتوجه لاحقاً محملة بالمقاتلين المعارضين والمدنيين إلى نقطة تجمع قريبة.

وتتعرض الغوطة الشرقية منذ الـ 18 من شباط/ فبراير لحملة عسكرية عنيفة تمكنت خلالها قوات النظام من تضييق الخناق وبشكل تدريجي على الفصائل وتقسيم مناطق سيطرتها إلى ثلاثة جيوب منفصلة؛ ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض مع روسيا.

وأدى القصف الجوي والمدفعي في الغوطة إلى مقتل أكثر من 1630 مدنيًا منذ بدء الهجوم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشكل خسارة الغوطة الشرقية التي حاصرتها قوات النظام بشكل محكم منذ العام 2013 واستهدفتها بهجوم عنيف منذ الـ 18 من شباط/ فبراير، ضربة موجعة للفصائل المعارضة تعد الأكبر منذ خسارة مدينة حلب نهاية العام 2016.