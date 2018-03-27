عسكري تونسي يُطلق النار في السفارة الفرنسية

أعلنت السفارة الفرنسية في تونس، يوم الاثنين، حالة طوارئ عقب سماع دوي رصاص ما أحدث هلعًا لدى أعضاء البعثة الدبلوماسية الأجنبية.

واتضح لاحقًا أن عسكريًا تونسيًا ضمن فريق الحماية الأمنية للسفارة، قد أطلق رصاصةً حيةً في الهواء، بطريق الخطأ.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيانٍ مقتضبٍ، إن الطلق الناري لم يتسبب في أية أضرار، مؤكدةً أن الأمر “مجرد خطأ، لا غير”.

ويشهد محيط سفارة باريس بالعاصمة التونسية، تعزيزات أمنية استثنائية لمواجهة مظاهرات غضب دعا إليها نشطاء، احتجاجًا على ما وصفوه “الوصاية الفرنسية على بلادهم وانتهاك سيادتها”.