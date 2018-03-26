المومني يصف تقارير حول “تدخل عسكري أردني” في سوريا بـ”المغلوطة”

علّق وزير الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، مساء اليوم الإثنين، على تقارير إخبارية تحدثت عن “تدخل عسكري” لبلاده في جنوب سوريا.

وقال المومني خلال مؤتمر صحافي عقده في دار رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية عمان: إن “هذه التقارير مغلوطة والأردن ليس بوارد التعليق عليها؛ لأنه يعرف أهدافها الرامية لخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة”.

وأكد في الوقت ذاته على “موقف الأردن الثابت تجاه الأزمة السورية، وضرورة حلها سياسيًا”، بحسب موقع “عمون” المحلي.

يشار إلى أن تقارير إخبارية زعمت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من الأردن التدخل العسكري جنوب سوريا، لكن المملكة رفضت طلبه.