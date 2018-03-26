لأول مرة.. حفتر يلتقي سفير بريطانيا الجديد في ليبيا ويبحثان مكافحة “الإرهاب”

بحث القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، مع السفير البريطاني فرانك بيكر، التطورات الميدانية فيما يتعلق بالحرب على “الإرهاب”.

والتقى حفتر السفير البريطاني في مقر القيادة العامة للجيش الليبي بمنطقة “الرجمة”، بحسب ما أعلنه مكتب إعلام قيادة الجيش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”.

وأكدت مصادر ليبية لـ “إرم نيوز” أن “السفير البريطاني الجديد فرانك بيكر، أشاد بالدور المهم الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي، في الحرب على الإرهاب”.

وأشارت المصادر إلى أن “اللقاء تطرق إلى الانتخابات المرتقبة في ليبيا العام الجاري، مشدّدًا على “دور الجيش الليبي في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري”.

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها حفتر مع السفير بيكر، خصوصًا أن الأخير تولى مهمته في شباط/فبراير الماضي، خلفًا للسفير السابق بيتر ميليت.