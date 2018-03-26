إسرائيل تعتقل 43 فلسطينيًا في الضفة الغربية 

أفادت تقارير إخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 43 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية، بشبهة القيام بنشاطات شعبية مخالفة للقانون.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الاثنين ، إن المعتقلين الفلسطينيين ” تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6400 معتقل، منهم 62 سيدة، بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل ونحو 450 معتقلًا إداريًا دون محاكمة و12 نائبًا في المجلس التشريعي (البرلمان)، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية متواصلة في الضفة الغربية.