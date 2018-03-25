مقتل 5 من الحشد الشعبي في كمين لداعش في كركوك

قتل مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي، الأحد، 5 من قوات “الحشد الشعبي“، في كمين نصبوه بمحافظة كركوك، شمال العراق، في ثاني هجوم من نوعه خلال يومين.

وقال النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي، إن مجموعة من مسلحي داعش نصبت كمينًا لمقاتلي “الحشد الشعبي” (قوات شيعية موالية للحكومة) في ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة (55 كم جنوب غرب كركوك).

وأضاف العبيدي أن مسلحي داعش قتلوا 5 من مقاتلي الحشد، قبل أن يلوذوا بالفرار عند وصول تعزيزات عسكرية من قوات الجيش للمنطقة.

وهذا ثاني هجوم من نوعه، خلال يومين، حيث قتل 8 من قوات الشرطة الاتحادية، مساء السبت، على يد مسلحي التنظيم في كمين نصبوه على الطريق الرئيسي الرابط بين كركوك وبغداد.

واستعادت القوات العراقية في الـ8 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشكل كامل قضاء الحويجة والذي كان آخر معقل لتنظيم “داعش” في المحافظة.