معلمو إقليم كردستان العراق يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة

خرج عشرات المعلمين في محافظتي السليمانية وأربيل شمالي العراق، اليوم الأحد، في تظاهرات احتجاجية؛ للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة.

وتظاهر عشرات المعلمين في مدن السليمانية وأربيل؛ للمطالبة بإلغاء نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين، والمطالبة بصرف رواتبهم كاملة.

وهدد المتظاهرون بالاستمرار في التظاهرات والاعتصامات، وتوسيع رقعة الاحتجاجات لحين الاستجابة لمطالبهم.

وفي دهوك شمال الإقليم، نظم المعلمون، اليوم، وقفة احتجاجية واسعة، مطالبين بغداد بإرسال رواتبهم.

يأتي ذلك، بينما يواصل أطباء القطاع الصحي الإضراب عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي، في عدة مستشفيات ومراكز صحية بالإقليم لذات الأزمة.

وكانت رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن “وزارة مالية الإقليم لن تستطيع دفع رواتب جميع موظفي كردستان، من المخصصات المنصوص عليها في الموازنة الاتحادية العراقية للعام 2018”.

وتضطر رئاسة وزراء الإقليم، إلى توفير جزء من رواتب الموظفين إجباريًا في حساباتهم البنكية، لعدم توفر السيولة الكافية لصرف مستحقاتهم.