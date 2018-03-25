ائتلاف “دولة القانون” خارج السباق الانتخابي في محافظة صلاح الدين

قرر ائتلاف “دولة القانون” الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، الانسحاب من المنافسة الانتخابية في محافظة صلاح الدين شمال البلاد ذات الغالبية السُنية، عازيًا الأسباب إلى ضعف حظوظه في الحصول على مقعد برلماني.

وقال ذو الفقار جاسم، رئيس الائتلاف في المحافظة، إنه “بتوجيه من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قررنا الانسحاب من انتخابات مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين، بسبب كثرة المرشحين المتقدمين للانتخابات، ما قد يؤدي إلى إضعاف حظوظ جميع المرشحين بالفوز بمقعد برلماني”.

وأضاف جاسم أن “قرار الانسحاب جاء لإعطاء الفرصة للآخرين من الكتل السياسية في المدينة للفوز بمقاعد برلمانية”.

ويمتلك ائتلاف دولة القانون 108 مقاعد في البرلمان من أصل 328 مقعدًا.

ووفقًا لمفوضية الانتخابات العامة، فإن 24 مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية العامة المقرر إجراؤها في الـ12 من أيار/مايو المقبل.