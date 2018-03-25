القبض على رئيس تحرير صحيفة “النبأ” التابعة لداعش في الموصل (فيديو)

ألقت القوات العراقية القبض على رئيس تحرير صحيفة النبأ التابعة لتنظيم داعش المتشدد في مدينة الموصل شمالي العراق.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر عسكرية، اليوم الأحد، أن قوة أمنية ألقت القبض على القيادي في تنظيم داعش المدعو أبو سيف العراقي الذي كان يترأس تحرير صحيفة النبأ التابعة للتنظيم.

وبحسب المصدر العسكري، فإن اعتقال العراقي يأتي وفق معلومات استخبارية حصلت عليها القوات العراقية لتقود إلى اعتقال المسؤول عن الصحيفة وإصداراتها.

وكان الجيش العراقي اعتقل أخيرًا مسؤول وكالة “أعماق” الذراع الإعلامية لتنظيم داعش وعددًا من مساعديه في ضواحي مدينة الموصل.

ورغم مرور أشهر على استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش إلا أن القوات العراقية ما زالت تعلن بين الحين والآخر عن اعتقال قياديين كبار من تنظيم داعش، فيما تتصاعد التحذيرات من عودة التنظيم في ظل الخروقات ألأمنية المتكررة في نينوى وكركوك.

وتمكنت القوات العراقية العام الماضي من ضبط مطابع صحيفة النبأ، إذ تظهر صور وزارة الدفاع العراقية أن التنظيم استخدم طابعات كبيرة وعلى مستوى عالٍ من الجودة في طباعتها وتصميمها.