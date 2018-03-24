الطائرات الإسرائيلية تقصف أهدافًا في قطاع غزة

أغارت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مساء السبت، على عدة مواقع تتبع للفصائل الفلسطينية ، بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان لـ”إرم نيوز” أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقعا يتبع للفصائل الفلسطينية في مدينة رفح، حيث هز انفجار ضخم المدينة، بعد سقوط صاروخين من طائرة استطلاع قبل أن يتم قصف الموقع بصاروخ f16.

وأضاف أن الطائرات قصفت ثلاث مرات، موقع الحشاشين في مدينة رفح، ما أحدث أضرارا مادية كبيرة دون وقوع إصابات، وأحدث صاروخ حفرة قطرها أكثر من 5 أمتار.

وذكرت القناة العبرية العاشرة أن القصف الإسرائيلي، جاء ردا على محاولات التسلل على الحدود بين قطاع غزة و إسرائيل التي قامت بها مجموعة من الشبان الفلسطينيين.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن طائراته الحربية ستقوم بقصف الأهداف التي تشكل خطرا على الأمن الإسرائيلي، مدعيا أن كل المناطق التي تم قصفها إما أنفاق أو مخازن سلاح تابعة لحركة حماس .