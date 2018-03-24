الصدر يدعو إلى إشراف أممي مستقل على الانتخابات العراقية

دعا الزعيم العراقي المعارض مقتدى الصدر اليوم السبت، إلى إشراف أممي مستقل على الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار/مايو المقبل؛ لسد الطريق أمام احتمال وقوع عمليات تزوير.

وقال الصدر، وهو زعيم التيار الصدري، عبر تغريدة على “تويتر”، إن الانتخابات التشريعية على الأبواب، ويومًا بعد يوم يزداد قلقنا من التزوير.

وأضاف “لذا ندعو إلى إشراف أممي مستقل لكي نحفظ للانتخابات شفافيتها ونزاهتها وعدم استمرار الفاسدين في الحكم”.

كما دعا الصدر الكتل السياسية إلى التعاون، لإنجاح الانتخابات ونزاهتها وذلك عبر المطالبة بالإشراف المستقل والنزيه، وذلك من غير تدخل بشؤوننا ومن دون تدخل دول الاحتلال، في إشارة إلى دول التحالف الدولي المناهض لتنظيم “داعش” بقيادة الولايات المتحدة.

ويُعد الصدر، الذي يشغل تياره 34 مقعدًا في البرلمان من أصل 328، من أبرز الداعين إلى محاربة الفساد المستشري في دوائر البلاد، وقاد تياره احتجاجات عارمة على مدى أشهر طويلة لإصلاح أوضاع البلاد.

ويخوض الصدر الانتخابات المقبلة ضمن تحالف “سائرون” الذي يضم قوى إسلامية (شيعية) وأخرى علمانية.

وتأتي الانتخابات المقبلة بعد ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة ضد “داعش”، التي انتهت أواخر العام الماضي.