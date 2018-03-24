بدء عملية إجلاء مقاتلين مع عائلاتهم من جنوب الغوطة الشرقية ‎

بدأت اليوم السبت، عملية إجلاء مقاتلين مع عائلاتهم من جيب يسيطر عليه “فيلق الرحمن” جنوب الغوطة الشرقية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في عملية هي الثانية في المنطقة بموجب اتفاق مع روسيا.

وأوردت الوكالة في خبر عاجل:”وصول عدد من الحافلات تقل نحو 500 من المسلحين وعائلاتهم إلى ممر عربين، تمهيدًا لإخراجهم من الغوطة”، في وقت تتجمع فيه الحافلات حاليًا في هذه النقطة بانتظار اكتمال القافلة تمهيدًا لانطلاقها الى مناطق الشمال السوري.

وتمت عملية الإجلاء بناء على اتفاق بين فصيل “فيلق الرحمن” والجانب الروسي، وفق ما أكد الطرفان.

وأورد التلفزيون الرسمي السوري الجمعة أن الاتفاق يقضي “بنقل نحو سبعة آلاف شخص من المسلحين وعائلاتهم من زملكا، وعربين، وعين ترما”، فضلًا عن أجزاء من حي جوبر الدمشقي المحاذي لها، وذلك “بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وخرائط الأنفاق”.